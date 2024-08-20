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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 03:37  •  1687 просмотра

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Первая леди США раскрыла детали решения Джо Байдена не баллотироваться на переизбрание и поддержать Камалу Харрис. Она подчеркнула, что этот выбор отражает ценности ее мужа и его веру в будущее страны.

Во время выступления на Национальном съезде Демократической партии первая леди Джилл Байден рассказала, как ее муж, президент Джо Байден, принял решение не баллотироваться на переизбрание, отдав поддержку вице-президенту Камале Харрис. Джилл Байден подчеркнула, что этот трудный выбор был сделан после глубоких размышлений, и он отражает основные ценности, которыми руководствуется ее муж. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

«С верой и убеждением Джо знает, что сила нашей нации не в запугивании или жестокости, а в малых актах доброты, которые исцеляют глубокие раны, в службе сообществам, которые формируют нашу страну, и в любви к нации, которая сияет обещанием и обновлением. Камала Харрис тоже это понимает», - сказала Джилл Байден.

Она также вспомнила, как ее покойный сын Бо Байден работал вместе с Харрис, когда они занимали должности генеральных прокуроров Делавэра и Калифорнии соответственно. Байден вспомнила, как ее сын назвал Харрис «особым человеком, на которого стоит обратить внимание».

Во время речи Харрис, которая присутствовала в зале, помахала Джилл Байден, что вызвало овации от публики. Первая леди выразила уверенность в победе Харрис и ее напарника Тима Волца на выборах.

Камала Гарріс виступила на з'їзді Демократичної партії США в Чикаго20 августа 2024, 02:48 • 20987 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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