Жена Байдена рассказала как он принял решение не баллотироваться на выборах

Во время выступления на Национальном съезде Демократической партии первая леди Джилл Байден рассказала, как ее муж, президент Джо Байден, принял решение не баллотироваться на переизбрание, отдав поддержку вице-президенту Камале Харрис. Джилл Байден подчеркнула, что этот трудный выбор был сделан после глубоких размышлений, и он отражает основные ценности, которыми руководствуется ее муж. Об этом пишет CNN, передает УНН.

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«С верой и убеждением Джо знает, что сила нашей нации не в запугивании или жестокости, а в малых актах доброты, которые исцеляют глубокие раны, в службе сообществам, которые формируют нашу страну, и в любви к нации, которая сияет обещанием и обновлением. Камала Харрис тоже это понимает», - сказала Джилл Байден.

Она также вспомнила, как ее покойный сын Бо Байден работал вместе с Харрис, когда они занимали должности генеральных прокуроров Делавэра и Калифорнии соответственно. Байден вспомнила, как ее сын назвал Харрис «особым человеком, на которого стоит обратить внимание».

Во время речи Харрис, которая присутствовала в зале, помахала Джилл Байден, что вызвало овации от публики. Первая леди выразила уверенность в победе Харрис и ее напарника Тима Волца на выборах.

Камала Гарріс виступила на з'їзді Демократичної партії США в Чикаго