Камала Харрис выступила на съезде Демократической партии США в Чикаго

В Чикаго начался съезд Демократической партии США, на котором Камала Харрис и Тим Уолз официально примут номинацию на ноябрьские выборы. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Кандидат в президенты «неожиданно» появилась на сцене, вызвав настоящий шторм аплодисментов и возгласов со стороны присутствующих делегатов. Однако после этого Харрис сделала то, чего от нее не ожидали - начала обращаться к толпе.

Обычно тот, чье имя появится осенью в бюллетенях, не произносит речь вплоть до последнего момента мероприятия - однако вице-президент сломала эту традицию.

Харрис заявила, что «видит в зале людей из разных уголков страны, которые объединены нашим общим видением» и призвала «сказать вместе, как один, что мы будем идти вперед, потому что когда бьемся, то побеждаем». Толпа охотно подхватила последнюю фразу и долго ее скандировала.

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