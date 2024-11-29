Во время оползня в Уганде погибли 15 человек и более 100 пропали без вести

По меньшей мере 15 человек погибли, более 100 пропали без вести в результате оползня, вызванного проливными дождями в Восточной Уганде. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на офис премьер-министра страны и местной полиции, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что трагедия произошла в районе Буламбули, примерно в 300 км к востоку от столицы Кампалы. По данным угандийского Красного Креста, оползень полностью похоронил по меньшей мере 40 домохозяйств, еще несколько десятков домов подверглись частичным разрушениям.

Мы имеем 15 погибших и опасаемся, что под землей еще много тел, - заявил представитель офиса премьер-министра Чарльз Одонгто.

Оползень разрушил все мосты в этом районе, а дороги затопило, что усложнило спасательные работы. Полиция сообщила, что 113 человек числятся пропавшими, а непроходимые дороги не позволяют проводить операции по эвакуации и спасению.

С октября Уганда страдает от сильных дождей, которые вызвали масштабные наводнения и оползни в некоторых районах страны. Во вторник дожди вызвали выход из берегов реки Нил, которая затопила основную автомагистраль, соединяющую Кампалу с северо-западом страны.

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