Во время оползня в Уганде погибли 15 человек и более 100 пропали без вести
Киев • УНН
В Восточной Уганде произошел масштабный оползень, вызванный проливными дождями. 15 человек погибли, более 100 пропали без вести, а 40 домохозяйств полностью похоронены под землей.
По меньшей мере 15 человек погибли, более 100 пропали без вести в результате оползня, вызванного проливными дождями в Восточной Уганде. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на офис премьер-министра страны и местной полиции, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что трагедия произошла в районе Буламбули, примерно в 300 км к востоку от столицы Кампалы. По данным угандийского Красного Креста, оползень полностью похоронил по меньшей мере 40 домохозяйств, еще несколько десятков домов подверглись частичным разрушениям.
Мы имеем 15 погибших и опасаемся, что под землей еще много тел,
Оползень разрушил все мосты в этом районе, а дороги затопило, что усложнило спасательные работы. Полиция сообщила, что 113 человек числятся пропавшими, а непроходимые дороги не позволяют проводить операции по эвакуации и спасению.
С октября Уганда страдает от сильных дождей, которые вызвали масштабные наводнения и оползни в некоторых районах страны. Во вторник дожди вызвали выход из берегов реки Нил, которая затопила основную автомагистраль, соединяющую Кампалу с северо-западом страны.
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