Сегодня, 8 июля, во время массированной ракетной атаки на Киев на станциях столичного метрополитена укрывались 32 тыс. человек, из которых 2,2 тыс. - дети. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook, передает УНН.

Сегодня во время массированной ракетной атаки на Киев на станциях КП "Киевский метрополитен" укрывались 32 000 человек, из которых 2 200 - дети. Кроме того, сегодня ночью во время воздушной тревоги на станциях находились почти 4500 человек, - сообщил Поворозник.

Он отметил, что все 46 подземных станций метро круглосуточно работают в режиме укрытия и на вход открыты без исключений все вестибюли.

"Во время пребывания на станции как укрытии просим уважительно слушать объявления о работе метрополитена, которые транслируют дежурные работники", - добавил Поворозник.

Напомним

По состоянию на 16:30 в результате вражеской атаки по столице 21 человек погиб, 65 пострадали, 7 человек спасены. Продолжается ликвидация последствий сегодняшней атаки в трех районах Киева - Днепровском, Шевченковском и Соломенском.