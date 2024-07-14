Во Львове в разных районах возникли пожары из-за попадания молний
Киев • УНН
Из-за грозы 14 июля во Львове произошли перебои с электроснабжением и многочисленные пожары, вызванные ударами молний в разных частях города, в том числе в жилых домах, заброшенной постройке и доме в Рудном.
Во Львове в результате грозы вечером 14 июля возникли проблемы с энергоснабжением, а также произошло несколько пожаров в разных районах города. Об этом сообщает первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, передает УНН.
Детали
Так, на улице Кобылицы закоротило провод, идущий от церкви к домам. ГСЧС, Львовоблэнерго и аварийная служба работают на месте происшествия.
В результате замыкания воздушной линии электроснабжения без света временно остались дома частного сектора и дома двухэтажной застройки вокруг улицы Кобылицы
Также на границе города на улице Трускавецкой молния попала в заброшенное здание площадью 16 м2 и начался пожар. Еще один пожар зафиксирован на улице Вашингтона - на балконе жилого дома на третьем этаже. Кроме того, загорелся дом в Рудном.
"Также аварийные бригады проверяют информацию о возгорании в пределах улицы Городоцкой - в Железнодорожном районе. Фиксируем перепад напряжения из-за грозы", - добавил Андрей Москаленко.
В случае, если вы видите последствия непогоды, следует звонить на "Горячую линию города" 15-80. Также во Львове по поручению городского головы Львова Андрея Садового работает оперативный штаб.
Во Львове из-за сильной грозы сгорела подстанция14 июля 2024, 19:50 • 6874 просмотра