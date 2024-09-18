Во Львове ночью произошло по меньшей мере восемь возможных поджогов, включая пожар в кинотеатре «Дзвин». Возгорания произошли в разных районах города, в частности на контейнерных площадках и в электрощитовой.
Во Львове ночью произошло по меньшей мере восемь вероятных поджогов, включая пожар в кинотеатре "Дзвин", возгорания произошли в разных районах города, сообщили во Львовском горсовете в среду в соцсетях, пишет УНН.
Ночью во Львове зафиксировали по меньшей мере восемь мест возможных поджогов
Как отмечается, утром произошло возгорание здания кинотеатра "Дзвин" на улице Шептицких. Площадь возгорания составляла около 400 кв. м. В здании горела крыша и само помещение. Спасатели ликвидировали пожар, в результате возгорания пострадавших нет.
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Также сообщается, что три возгорания произошли в Галицком районе: контейнерная площадка на ул. Низкий Замок, электрощитовая на ул. Театральной и фасадные декорации на ул. Староеврейской.
Как указано, также было два возгорания на контейнерных площадках на ул. Квитки-Основьяненко и одно на ул. Бортнянского в Железнодорожном районе и еще одно на ул. Яцкова в Шевченковском районе.