Утром во Львове полностью выгорел кинотеатр "Дзвин" возле памятника Бандере. Предварительная причина пожара - поджог. Пострадавших нет, но повреждены соседние здания.
Под утро во Львове полностью выгорел кинотеатр "Дзвин" возле памятника Степану Бандере, подозревают поджог, пострадавших нет, но повреждены соседние здания, сообщили во Львовском горсовете в среду, пишет УНН.
Детали
"Сегодня около 06:00 часов утра поднялся пожар в кинотеатре "Дзвин", что возле памятника Бандеры во Львове. Помещение полностью выгорело. По предварительной информации причина пожара - поджог", - говорится в сообщении.
Пострадавших в пожаре, как указано, нет. Но получили повреждения соседние здания - бизнес и частные квартиры.
Сейчас на месте работают спасатели и правоохранительные органы.
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