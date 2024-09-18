У Львові згорів кінотеатр "Дзвін": підозрюють підпал
Київ • УНН
Вранці у Львові повністю вигорів кінотеатр "Дзвін" біля пам'ятника Бандері. Попередня причина пожежі - підпал. Постраждалих немає, але пошкоджено сусідні будівлі.
Під ранок у Львові повністю вигорів кінотеатр "Дзвін" біля пам'ятника Степану Бандері, підозрюють підпал, постраждалих немає, але пошкоджено сусідні будівлі, повідомили у Львівській міськраді у середу у соцмережах, пише УНН.
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"Сьогодні близько 06:00 год ранку здійнялася пожежа в кінотеатрі "Дзвін", що біля памʼятника Бандери у Львові. Приміщення повністю вигоріло. За попередньою інформацією причина пожежі - підпал", - ідеться у повідомленні.
Постраждалих в пожежі, як вказано, немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі - бізнес та приватні помешкання.
Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.
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