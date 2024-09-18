У Львові серія імовірних підпалів: 8 пожеж за ніч
Київ • УНН
У Львові вночі сталося щонайменше вісім можливих підпалів, включаючи пожежу в кінотеатрі "Дзвін". Загоряння відбулися в різних районах міста, зокрема на контейнерних майданчиках та в електрощитовій.
У Львові вночі сталося щонайменше вісім імовірних підпалів, включаючи пожежу в кінотеатрі "Дзвін", загоряння відбулися в різних районах міста, повідомили у Львівській міськраді у середу у соцмережах, пише УНН.
Вночі у Львові зафіксували щонайменше вісім місць можливих підпалів
Як зазначається, зранку сталося загоряння будівлі кінотеатру "Дзвін" на вулиці Шептицьких. Площа займання становила близько 400 кв. м. У будівлі горів дах та саме приміщення. Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок займання постраждалих немає.
У Львові згорів кінотеатр "Дзвін": підозрюють підпал18.09.24, 08:59 • 13019 переглядiв
Також повідомляється, що три загоряння сталися у Галицькому районі: контейнерний майданчик на вул. Низький Замок, електрощитова на вул. Театральній та фасадні декорації на вул. Староєврейській.
Як вказано, також було два загоряння на контейнерних майданчиках на вул. Квітки-Основ'яненка і одне на вул. Бортнянського у Залізничному районі та ще одне на вул. Яцкова у Шевченківському районі.