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У Львові серія імовірних підпалів: 8 пожеж за ніч

Київ • УНН

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У Львові вночі сталося щонайменше вісім можливих підпалів, включаючи пожежу в кінотеатрі "Дзвін". Загоряння відбулися в різних районах міста, зокрема на контейнерних майданчиках та в електрощитовій.

У Львові вночі сталося щонайменше вісім імовірних підпалів, включаючи пожежу в кінотеатрі "Дзвін", загоряння відбулися в різних районах міста, повідомили у Львівській міськраді у середу у соцмережах, пише УНН.

Вночі у Львові зафіксували щонайменше вісім місць можливих підпалів

- повідомили у міськраді.

Як зазначається, зранку сталося загоряння будівлі кінотеатру "Дзвін" на вулиці Шептицьких. Площа займання становила близько 400 кв. м. У будівлі горів дах та саме приміщення. Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок займання постраждалих немає.

У Львові згорів кінотеатр "Дзвін": підозрюють підпал18.09.24, 08:59 • 13019 переглядiв

Також повідомляється, що три загоряння сталися у Галицькому районі: контейнерний майданчик на вул. Низький Замок, електрощитова на вул. Театральній та фасадні декорації на вул. Староєврейській.

Як вказано, також було два загоряння на контейнерних майданчиках на вул. Квітки-Основ'яненка і одне на вул. Бортнянського у Залізничному районі та ще одне на вул. Яцкова у Шевченківському районі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП

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