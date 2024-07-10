Во Львове произошел взрыв гранаты, погиб мужчина: подробности происшествия

Правоохранители устанавливают детали относительно взрыва во Львове: неподалеку многоквартирного дома на улице Пасечной сегодня произошел взрыв; по прибытии на место происшествия сотрудники служб города обнаружили погибшего мужчину. Пишет УНН со ссылкой на Полицию Львовской области.

Детали

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва во Львове. Предварительно, взорвалась граната Ф-1.

Как отмечает пресс-служба полиции, в результате происшествия смертельные травмы получил 34-летний львовянин.

Сообщение о взрыве, который произошел недалеко от одного из многоквартирных домов на улице Пасечной, поступило в полицию около 06:30. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №1, криминалисты, специалисты-взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители установили личность погибшего - местного жителя в возрасте 34 года, на теле которого были обнаружены многочисленные осколочные ранения. Также предварительно установлено, что травмы мужчина получил в результате взрыва гранаты, вероятно, Ф-1.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство) Уголовного кодекса Украины и по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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