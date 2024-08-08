Во Львове открылся еще один центр рекрутинга украинской армии

Во Львове открылся второй центр рекрутинга украинской армии. В центре сейчас доступны более 10 тысяч вакансий, в частности для водителей, медиков, стрелков, делопроизводителей, бухгалтеров, поваров, ремонтников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сообщается, что получить консультацию и при желании рекрутироваться можно по адресу: пр. Красной Калины 72а. В центр рекрутинга украинской армии можно также обратиться по телефону: +380 (98) 818 53 81.

"Сейчас в центре доступны более 10 тысяч вакансий, в частности для водителей, медиков, стрелков, делопроизводителей, бухгалтеров, поваров, ремонтников и других специальностей. Также посетители могут прямо на месте попробовать себя в роли оператора БПЛА на симуляторе", - говорится в сообщении.

Уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец отметил, что первоочередная задача - обеспечить высокое качество работы центров рекрутинга.

"Каждый, кто обращается, получает всестороннюю помощь: от консультаций до содействия в приобщении на службу в желаемую воинскую часть", - подчеркнул Бежевец.

Дополнение

25 июля в Сумах открылся второй в области центр рекрутинга украинской армии. Центр будет предоставлять консультации гражданам, желающим присоединиться к Силам обороны, и имеет базу из более 10 тысяч вакансий.

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