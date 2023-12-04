Во Флориде арестовали бывшего посла США, обвиняют в шпионаже на Кубу
Киев • УНН
Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча был арестован в Майами по обвинению в работе на Кубу; дальнейшие подробности ожидаются на судебном заседании.
Бывшего американского дипломата, который был послом США в Боливии, арестовали в рамках длительного расследования контрразведки ФБР по обвинению в тайной службе в качестве агента правительства Кубы. Об этом стало известно Associated Press из собственных источников, передает УНН.
Детали
73-летний Мануэль Роша был арестован в Майами в пятницу по уголовному делу. Ожидается, что больше подробностей о деле будет обнародовано во время судебного заседания в понедельник.
Министерстве юстиции США в последние годы ужесточило уголовную ответственность за незаконное иностранное лоббирование.
Министерство юстиции отказалось от комментариев. Не сразу было понятно, есть ли у Роши адвокат, и юридическая фирма, где он ранее работал, заявила, что не представляет его интересы. Его жена положила трубку, когда связалась с AP.
Дополнение
Родившись в Колумбии, Мануэль Роша вырос в рабочем доме в доме в Нью-Йорке и получил ряд гуманитарных степеней в Йельском университете, Гарварде и Джорджтауне, прежде чем присоединиться к дипломатической службе в 1981 году. службе в 1981 году.
Он был главным дипломатом США в Аргентине между 1997 и 2000 годами, когда десятилетняя программа стабилизации валюты, поддерживаемая Вашингтоном, рушилась под тяжестью огромного внешнего долга и застоя, что спровоцировало политический кризис, из-за которого южноамериканская страна пережила пять циклов президентов за две недели.
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На своей следующей должности посла в Боливии он непосредственно вмешался в президентскую гонку 2002 года, предупредив за несколько недель до голосования, что США прекратят помощь бедной южноамериканской стране, если она выберет бывшего производителя коки Эво Моралеса.
Я хочу напомнить боливийскому электорату, что если они проголосуют за тех, кто хочет, чтобы Боливия вернулась к экспорту кокаина, это поставит под серьезную угрозу любую будущую помощь Боливии со стороны Соединенных Штатов
Роша также служил в Италии, Гондурасе, Мексике и Доминиканской Республике, а также работал экспертом по Латинской Америке в Совете национальной безопасности.
Во Флориде арестовали бывшего посла США, обвиняют в шпионаже на Кубу
Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча был арестован в Майами по обвинению в работе на Кубу; дальнейшие подробности ожидаются на судебном заседании.
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