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Во Флориде арестовали бывшего посла США, обвиняют в шпионаже на Кубу

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 00:20  •  4733 просмотра

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Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча был арестован в Майами по обвинению в работе на Кубу; дальнейшие подробности ожидаются на судебном заседании.

Бывшего американского дипломата, который был послом США в Боливии, арестовали в рамках длительного расследования контрразведки ФБР по обвинению в тайной службе в качестве агента правительства Кубы. Об этом стало известно Associated Press из собственных источников, передает УНН.

Детали

73-летний Мануэль Роша был арестован в Майами в пятницу по уголовному делу. Ожидается, что больше подробностей о деле будет обнародовано во время судебного заседания в понедельник.

Министерстве юстиции США в последние годы ужесточило уголовную ответственность за незаконное иностранное лоббирование.

Министерство юстиции отказалось от комментариев. Не сразу было понятно, есть ли у Роши адвокат, и юридическая фирма, где он ранее работал, заявила, что не представляет его интересы. Его жена положила трубку, когда связалась с AP.

Дополнение

Родившись в Колумбии, Мануэль Роша вырос в рабочем доме в доме в Нью-Йорке и получил ряд гуманитарных степеней в Йельском университете, Гарварде и Джорджтауне, прежде чем присоединиться к дипломатической службе в 1981 году. службе в 1981 году.

Он был главным дипломатом США в Аргентине между 1997 и 2000 годами, когда десятилетняя программа стабилизации валюты, поддерживаемая Вашингтоном, рушилась под тяжестью огромного внешнего долга и застоя, что спровоцировало политический кризис, из-за которого южноамериканская страна пережила пять циклов президентов за две недели.

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На своей следующей должности посла в Боливии он непосредственно вмешался в президентскую гонку 2002 года, предупредив за несколько недель до голосования, что США прекратят помощь бедной южноамериканской стране, если она выберет бывшего производителя коки Эво Моралеса.

Я хочу напомнить боливийскому электорату, что если они проголосуют за тех, кто хочет, чтобы Боливия вернулась к экспорту кокаина, это поставит под серьезную угрозу любую будущую помощь Боливии со стороны Соединенных Штатов

сказал Роша в своей речи, которую многие восприняли как попытку сохранить доминирование США в регионе.

Роша также служил в Италии, Гондурасе, Мексике и Доминиканской Республике, а также работал экспертом по Латинской Америке в Совете национальной безопасности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
У Флориді арештували колишнього посла США, звинувачують у шпигунстві на Кубу
Former US Ambassador arrested in Florida, accused of spying for Cuba
Новости по теме

Во Флориде арестовали бывшего посла США, обвиняют в шпионаже на Кубу

Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча был арестован в Майами по обвинению в работе на Кубу; дальнейшие подробности ожидаются на судебном заседании.

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