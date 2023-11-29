Внутри " шахеда "нашли SIM-карту"Киевстар"
Киев • УНН
Внутри беспилотника "Шахед" было обнаружено напечатанное на 3D-принтере устройство с SIM-картой" Киевстар", что позволяет предположить, что захватчики могли обновлять координаты или задачи миссии с помощью мобильной сети.
Внутри Shahed было найдено устройство с сим-картой Kyivstar. Об этом сообщили в армии дронов, передает УНН.
Отмечается, что к беспилотнику был прицеплен напечатанный на 3D-принтере элемент, в середине которого был обнаружен павербанк и оборудование с SIM-картой.
"Теперь известно, что для обновления координат беспилотника, оккупанты могут использовать мобильную сеть, а также, вероятно, смогут изменять полетное задание
Напомним
Новый представленный Ираном "шахед" может быть сложнее обнаружить. Такое мнение во вторник в эфире телемарафона высказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
Внутри " шахеда "нашли SIM-карту"Киевстар"
Внутри беспилотника "Шахед" было обнаружено напечатанное на 3D-принтере устройство с SIM-картой" Киевстар", что позволяет предположить, что захватчики могли обновлять координаты или задачи миссии с помощью мобильной сети.
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