Внутри " шахеда "нашли SIM-карту"Киевстар"

Внутри Shahed было найдено устройство с сим-картой Kyivstar. Об этом сообщили в армии дронов, передает УНН.

Отмечается, что к беспилотнику был прицеплен напечатанный на 3D-принтере элемент, в середине которого был обнаружен павербанк и оборудование с SIM-картой.

"Теперь известно, что для обновления координат беспилотника, оккупанты могут использовать мобильную сеть, а также, вероятно, смогут изменять полетное задание дется в сообщении.

Напомним

Новый представленный Ираном "шахед" может быть сложнее обнаружить. Такое мнение во вторник в эфире телемарафона высказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат