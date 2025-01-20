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Внутреннее производство и ремонт техники: Зеленский провел заседание Ставки

Внутреннее производство и ремонт техники: Зеленский провел заседание Ставки

Киев  •  УНН

 • 7721 просмотра

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Президент Украины провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На повестке дня были вопросы внутреннего производства, ремонта техники и оборонно-промышленный комплекс.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудили вопросы внутреннего производства, ремонта техники, а также оборонно-промышленный комплекс, передает УНН.

Провел сегодня Ставку. Много вопросов по нашему внутреннему производству и по ремонту техники, наш ОПК, наше оборонное производство - это безусловный приоритет 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 января, провел заседание Ставки, на котором обсуждался вопрос независимости в производстве оружия. На повестке дня были дроны, ракетная программа и роботизированные системы для армии.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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