Внутреннее производство и ремонт техники: Зеленский провел заседание Ставки
Киев • УНН
Президент Украины провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На повестке дня были вопросы внутреннего производства, ремонта техники и оборонно-промышленный комплекс.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудили вопросы внутреннего производства, ремонта техники, а также оборонно-промышленный комплекс, передает УНН.
Провел сегодня Ставку. Много вопросов по нашему внутреннему производству и по ремонту техники, наш ОПК, наше оборонное производство - это безусловный приоритет
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 января, провел заседание Ставки, на котором обсуждался вопрос независимости в производстве оружия. На повестке дня были дроны, ракетная программа и роботизированные системы для армии.