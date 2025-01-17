Независимость Украины в оружии: Зеленский провел заседание Ставки
Киев • УНН
Президент Украины провел заседание Ставки, где обсуждался вопрос независимости в производстве оружия. На повестке дня были дроны, ракетная программа и роботизированные системы для армии.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Речь шла о независимости в оружии, передает УНН со ссылкой на ОП.
Провел сегодня заседание Ставки. Вопросы разные, но в целом - о нашей независимости в оружии. Производство дронов, ракетная программа, технологические компоненты для армии, в частности роботизированные системы
По словам Президента, в Украине работают над большими закупками и над большими масштабами производства.
«Благодарен всем партнерам, которые нам помогают», - резюмировал Глава государства.
Оборонное сотрудничество и инвестиции в украинское производство оружия: Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов16.01.25, 22:53 • 59253 просмотра