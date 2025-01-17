Незалежність України у зброї: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Йшлося про незалежність у зброї, передає УНН із посиланням на ОП.

Провів сьогодні засідання Ставки. Питання різні, але загалом – про нашу незалежність у зброї. Виробництво дронів, ракетна програма, технологічні компоненти для армії, зокрема роботизовані системи - повідомив Зеленський.

За словами Президента, в Україні працюють над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва.

"Вдячний усім партнерам, які нам допомагають", - резюмував Глава держави.

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