Незалежність України у зброї: Зеленський провів засідання Ставки
Київ • УНН
Президент України провів засідання Ставки, де обговорювалося питання незалежності у виробництві зброї. На порядку денному були дрони, ракетна програма та роботизовані системи для армії.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Йшлося про незалежність у зброї, передає УНН із посиланням на ОП.
Провів сьогодні засідання Ставки. Питання різні, але загалом – про нашу незалежність у зброї. Виробництво дронів, ракетна програма, технологічні компоненти для армії, зокрема роботизовані системи
За словами Президента, в Україні працюють над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва.
"Вдячний усім партнерам, які нам допомагають", - резюмував Глава держави.
Оборонна співпраця та інвестиції в українське виробництво зброї: Зеленський зустрівся з главою МЗС Нідерландів 16.01.25, 22:53 • 62661 перегляд