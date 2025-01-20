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Внутрішнє виробництво і ремонт техніки: Зеленський провів засідання Ставки

Внутрішнє виробництво і ремонт техніки: Зеленський провів засідання Ставки

Київ • УНН

 • 45767 перегляди

Президент України провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На порядку денному були питання внутрішнього виробництва, ремонту техніки та оборонно-промисловий комплекс.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорили питання внутрішнього виробництва, ремонту техніки, а також оборонно-промисловий комплекс, передає УНН.

Провів сьогодні Ставку. Багато питань щодо нашого внутрішнього виробництва і щодо ремонту техніки, наш ОПК, наше оборонне виробництво - це безумовний пріоритет 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в п’ятницю, 17 січня, провів засідання Ставки, де обговорювалося питання незалежності у виробництві зброї. На порядку денному були дрони, ракетна програма та роботизовані системи для армії.

Павло Башинський

Павло Башинський

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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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