Ночью враг атаковал объекты инфраструктуры ракетами и иранскими БпЛА в районах более 15 населенных пунктов – Генштаб

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"Ночью враг снова атаковал объекты инфраструктуры Украины ракетами и иранскими ударными БпЛА “Шахед-136” в районах более 15 населенных пунктов. Среди них - Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное в Донецкой области и город Смела Черкасской области", - сообщили в ВСУ.

Детали

В течение текущих суток противник нанес 1 ракетный и 12 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны текущими сутками нанесла по врагу 20 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.

Добавим

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 73 270 человек, 2714 танков, 277 самолетов, 258 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.