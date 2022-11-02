Вночі ворог атакував об’єкти інфраструктури ракетами та іранськими БпЛА в районах більш як 15 населених пунктів - Генштаб

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"Вночі ворог знову атакував об’єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними БпЛА “Шахед-136” в районах більш як 15 населених пунктів. Серед них - Кременчук Полтавської області, Вугледар і Водяне на Донеччині та місто Сміла Черкаської області", - повідомили в ЗСУ.

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Протягом поточної доби противник завдав 1 ракетний та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.

Додамо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 73 270 осіб, 2714 танків, 277 літаків, 258 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.