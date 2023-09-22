Ночью россияне ударили ракетами по Курахово: есть раненые и повреждения - Донецкая ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В результате ракетной атаки армии рф на Курахово Донецкой области в ночь на 22 сентября ранения получили 15 человек, повреждены многоэтажки, сообщает Донецкая ОВА, пишет УНН.
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«Ночью россияне нанесли два ракетных удара по Курахово — ранили 15 гражданских, повредили 20 многоэтажек. Также в громаде повреждено медицинское учреждение в Остром, обстреляно Островское», - говорится в сообщении ОВА.
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Накануне утром россияне обстреляли относительно удаленное от фронта Родинское Покровской громады —, повредили 16 домов. Также под ударом тыловая Удачненская громада — в Молодецком ранен человек.
На Волновахском направлении Угледар подвергся двум авиаударам и 35 артобстрелам, под огнем оказалась Новоукраинка. В Зеленом Гаю Комарской громады ранен человек, поврежден частный дом и 7 многоэтажек.
На Донецком направлении, кроме Курахово, под постоянными обстрелами были Красногоровка, Максимильяновка и Елизаветовка Марьинской громады. На утро россияне трижды ударили по Авдеевке.
В Гродовской громаде обстреляны Прогресс, Волчье и Евгеновка.
На Горловском направлении в Торецке был ранен один человек, поврежден инфраструктурный объект и 3 дома, еще 1 дом поврежден в Дружбе. В Часовоярской громаде повреждено промышленное здание.
На Лисичанском направлении повреждены 4 дома в Звановке, в Лиманской громаде в результате обстрелов загорелись два пожара.
Добавим
Всего за сутки россияне ранили 21 жителя Донецкой области.