Вночі росіяни вдарили ракетами по Кураховому: є поранені та пошкодження – Донецька ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Внаслідок ракетної атаки армії рф на Курахове Донецької області у ніч на 22 вересня поранення отримали 15 людей, пошкоджені багатоповерхівки, повідомляє Донецька ОВА, пише УНН.
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«Вночі росіяни завдали двох ракетних ударів по Кураховому — поранили 15 цивільних, пошкодили 20 багатоповерхівок. Також у громаді пошкоджено медичний заклад у Гострому, обстріляно Острівське», - йдеться у повідомленні ОВА.
Доповнення
Напередодні зранку росіяни обстріляли відносно віддалене від фронту Родинське Покровської громади — пошкодили 16 будинків. Також під ударом тилова Удачненська громада — у Молодецькому поранено людину.
На Волноваському напрямку Вугледар зазнав двох авіаударів і 35 артобстрілів, під вогнем опинилась Новоукраїнка. У Зеленому Гаю Комарської громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок і 7 багатоповерхівок.
На Донецькому напрямку, окрім Курахового, під постійними обстрілами були Красногорівка, Максимільянівка і Єлизаветівка Мар'їнської громади. На ранок росіяни тричі ударили по Авдіївці.
У Гродівській громаді обстріляні Прогрес, Вовче і Євгенівка.
На Горлівському напрямку у Торецьку було поранено одну людину, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і 3 будинки, ще 1 будинок пошкоджено у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджено промислову будівлю.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 4 будинки у Званівці, у Лиманській громаді внаслідок обстрілів зайнялися дві пожежі.
Додамо
Всього за добу росіяни поранили 21 жителя Донеччини.