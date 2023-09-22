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Вночі росіяни вдарили ракетами по Кураховому: є поранені та пошкодження – Донецька ОВА

Вночі росіяни вдарили ракетами по Кураховому: є поранені та пошкодження – Донецька ОВА

Київ • УНН

 • 125471 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Внаслідок ракетної атаки армії рф на Курахове Донецької області у ніч на 22 вересня поранення отримали 15 людей, пошкоджені багатоповерхівки, повідомляє Донецька ОВА, пише УНН.

Цитата

«Вночі росіяни завдали двох ракетних ударів по Кураховому — поранили 15 цивільних, пошкодили 20 багатоповерхівок. Також у громаді пошкоджено медичний заклад у Гострому, обстріляно Острівське», - йдеться у повідомленні ОВА.

Доповнення

Напередодні зранку росіяни обстріляли відносно віддалене від фронту Родинське Покровської громади — пошкодили 16 будинків. Також під ударом тилова Удачненська громада — у Молодецькому поранено людину.

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав двох авіаударів і 35 артобстрілів, під вогнем опинилась Новоукраїнка. У Зеленому Гаю Комарської громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок і 7 багатоповерхівок.

На Донецькому напрямку, окрім Курахового, під постійними обстрілами були Красногорівка, Максимільянівка і Єлизаветівка Мар'їнської громади. На ранок росіяни тричі ударили по Авдіївці.

У Гродівській громаді обстріляні Прогрес, Вовче і Євгенівка.

На Горлівському напрямку у Торецьку було поранено одну людину, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і 3 будинки, ще 1 будинок пошкоджено у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджено промислову будівлю.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 4 будинки у Званівці, у Лиманській громаді внаслідок обстрілів зайнялися дві пожежі.

Додамо

Всього за добу росіяни поранили 21 жителя Донеччини.

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