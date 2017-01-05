В результате столкновения возле суда в турецком Измире погибло двое нападавших
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Машина начиненная взрывчаткой была взорвана рядом с полицейским КПП на входе в здание суда и южной части Измира, в то же время в суд ворвались вооруженные нападавшие, двух из которых уже застрелили, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Отмечается, что перед тем как ворваться в здание суда нападавшие взорвали автомобиль возле полицейского блокпоста.
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Согласно сообщениям, в здании суда, где до сих пор находятся работники, произошло столкновение нападающих с полицией.
Вследствие перестрелок, двое нападавших погибли по меньшей мере 10 человек получили ранения.
На месте происшествия находятся кареты скорой помощи, которые увозят раненых в больницу.
Как сообщал УНН, взрыв прогремел в турецком городе Измир на западе страны.