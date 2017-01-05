Внаслідок зіткнення біля суду в турецькому Ізмірі загинуло двоє нападників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Машину начинену вибухівкою було підірвано поряд з поліцейським КПП на вході до будівлі суду і південній частині Ізміра, у той же час до суду увірвалися озброєні нападники, двох з яких вже застрелили, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.
Зазначається, що перед тим як увірватися до будівлі суду нападники підірвали автомобіль біля поліцейського блок-посту.
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Згідно з повідомленнями, в будівлі суду, де досі знаходяться працівники, відбулося зіткнення нападників з поліцією.
Внаслідок перестрілок, двоє нападників загинуло, щонайменше 10 осіб поранено.
На місці події знаходяться карети швидкої допомоги, які відвозять поранених в лікарні.
Як повідомляв УНН, вибух прогримів в турецькому місті Ізмір на заході країни.