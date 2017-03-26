В результате стрельбы в ночном клубе в США погиб человек, 14 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В ночном клубе в Цинциннати (штат Огайо, США) произошла стрельба, в результате которой 14 человек получили ранения и один погиб, передает УНН со ссылкой на AP.
Стрельба произошла около 2 часов ночи в ночном клубе Cameo. Пострадавших доставили в четыри больницы.
Полиция не сообщала о задержании виновников стрельбы, расследование продолжается. Причина инцидента неизвестна.
Как сообщал УНН, в Лас-Вегасе возле отеля "Космополитен" мужчина открыл стрельбу в автобусе. В результате инцидента один человек погиб, а трое других получили ранения.