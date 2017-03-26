Внаслідок стрілянини в нічному клубі у США загинула людина, 14 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У нічному клубі в Цинциннаті (штат Огайо, США) сталася стрілянина, внаслідок якої 14 людей отримали поранення та одна загинула, передає УНН з посиланням на AP.
Стрілянина сталася близько 2-ї години ночі в нічному клубі Cameo. Постраждалих доставили до чотирьох лікарень.
Поліція не повідомляла про затримання винуватців стрілянини, розслідування триває. Причина інциденту невідома.
Як повідомляв УНН, у Лас-Вегасі біля готелю “Космополітен” чоловік відкрив стрілянину в автобусі. Внаслідок інциденту одна людина загинула, а троє інших отримали поранення.