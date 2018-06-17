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В результате стрельбы на выставке в США пострадали 22 человека

В результате стрельбы на выставке в США пострадали 22 человека

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Количество жертв стрельбы на выставке в Трентоне (штат Нью-Джерси, США) возросло до 22 человек. об этом сообщили в местной прокуратуре, передает УНН со ссылкой на CNN.

Как сообщается, в результате стральбы на выставке пострадали 22 человека, в том числе подросток. 17 жертв получили огнестрельные ранения, четверо находятся в критическом состоянии.

Один подозреваемый, 33-летний мужчина был убит полицией. Другой подозреваемый взят под стражу.

“Все могло быть намого хуже, учитывая ограниченное пространство и количество выстрелов, которые были выпущены”, — сказали в прокуратуре.

По словам правоохранителей, инцидент не связан с терроризмом. Сообщается, что на входе на мероприятие не было металлических детекторов.

Напомним, неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье на культурном мероприятии Art All Night в Трентоне. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

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