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Внаслідок стрілянини на виставці в США постраждали 22 людини

Внаслідок стрілянини на виставці в США постраждали 22 людини

Київ • УНН

 • 8767 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Кількість жертв стрілянини на виставці в Трентоні (штат Нью-Джерсі, США) зросла до 22 осіб. про це повідомили в місцевій прокуратурі, передає УНН з посиланням на CNN.

Як повідомляється, в результаті стрільби на виставці постраждали 22 людини, в тому числі підліток. 17 жертв отримали вогнепальні поранення, четверо знаходяться в критичному стані.

Один підозрюваний, 33-річний чоловік був убитий поліцією. Інший підозрюваний узятий під варту.

"Все могло бути намого гірше, враховуючи обмежений простір і кількість пострілів, які були випущені", - сказали в прокуратурі.

За словами правоохоронців, інцидент не пов'язаний з тероризмом. Повідомляється, що на вході на захід не було металевих детекторів.

Як повідомляв УНН, невідомі відкрили стрілянину в ніч на неділю на культурному заході Art All Night в Трентоні. Повідомлялось про 20 постраждалих.

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