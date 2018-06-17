Внаслідок стрілянини на виставці в США постраждали 22 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Кількість жертв стрілянини на виставці в Трентоні (штат Нью-Джерсі, США) зросла до 22 осіб. про це повідомили в місцевій прокуратурі, передає УНН з посиланням на CNN.
Як повідомляється, в результаті стрільби на виставці постраждали 22 людини, в тому числі підліток. 17 жертв отримали вогнепальні поранення, четверо знаходяться в критичному стані.
Один підозрюваний, 33-річний чоловік був убитий поліцією. Інший підозрюваний узятий під варту.
"Все могло бути намого гірше, враховуючи обмежений простір і кількість пострілів, які були випущені", - сказали в прокуратурі.
За словами правоохоронців, інцидент не пов'язаний з тероризмом. Повідомляється, що на вході на захід не було металевих детекторів.
Як повідомляв УНН, невідомі відкрили стрілянину в ніч на неділю на культурному заході Art All Night в Трентоні. Повідомлялось про 20 постраждалих.