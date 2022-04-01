В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 7 человек - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Россия убивает гражданских. 1 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 7 человек. Об этом говорится в сообщении председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко, передает УНН.
Детали
Следовательно, 4 погибших в Марьинке, 2 в Угледаре и 1 в Новоселовке. 6 человек также получили ранения, среди них - трое детей.
Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненый в Луганской области.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - отметил чиновник.