Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 7 людей - ОДА

Деталі

Відтак, 4 загиблих у Мар’їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 людей також дістали поранення, серед них – троє дітей.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - зазначив чиновник.