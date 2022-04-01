Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 7 людей - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Росія вбиває цивільних. 1 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 7 людей. Про це йдеться в повідомленні голови Донецької ОДА Павла Кириленка, передає УНН.
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Відтак, 4 загиблих у Мар’їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 людей також дістали поранення, серед них – троє дітей.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - зазначив чиновник.