В результате пожара в стамбульской тюрьме по меньшей мере 20 заключенных были госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В пятницу в тюрьме Стамбула вспыхнул пожар, в результате которого 20 заключенных и один тюремный надзиратель были госпитализированы из-за отравления дымом, сообщил министр юстиции Турции, передает УНН.
Детали
Причина пожара в тюрьме Померты в азиатской части города пока не известна.
Заключенные в турецких тюрьмах в прошлом поджигали матрасы и другие постельные принадлежности в знак протеста против условий содержания.
Как сообщает Государственное агентство Anadolu, в тюрьму было направлено несколько пожарных машин, в том числе из соседних районов.
Телекомпания HaberTurk сообщила, что ни один из заключенных не находится в тяжелом состоянии.
Сотрудники тюрьмы сначала пытались потушить пожар, который вспыхнул в одной из палат, но были вынуждены вызвать пожарных, когда ситуация вышла из-под их контроля. Заключенных эвакуировали в другой изолятор.
Родственники и друзья заключенных собрались у входа в тюрьму, чтобы узнать новости о своих близких, сообщает HaberTurk.
Согласно информации на сайте, тюрьма рассчитана на 1000 заключенных.