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В результате пожара в стамбульской тюрьме по меньшей мере 20 заключенных были госпитализированы

В результате пожара в стамбульской тюрьме по меньшей мере 20 заключенных были госпитализированы

Киев • УНН

 • 15568 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В пятницу в тюрьме Стамбула вспыхнул пожар, в результате которого 20 заключенных и один тюремный надзиратель были госпитализированы из-за отравления дымом, сообщил министр юстиции Турции, передает УНН.

Детали

Причина пожара в тюрьме Померты в азиатской части города пока не известна.

Заключенные в турецких тюрьмах в прошлом поджигали матрасы и другие постельные принадлежности в знак протеста против условий содержания.

Как сообщает Государственное агентство Anadolu, в тюрьму было направлено несколько пожарных машин, в том числе из соседних районов.

Телекомпания HaberTurk сообщила, что ни один из заключенных не находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники тюрьмы сначала пытались потушить пожар, который вспыхнул в одной из палат, но были вынуждены вызвать пожарных, когда ситуация вышла из-под их контроля. Заключенных эвакуировали в другой изолятор.

Родственники и друзья заключенных собрались у входа в тюрьму, чтобы узнать новости о своих близких, сообщает HaberTurk.

Согласно информации на сайте, тюрьма рассчитана на 1000 заключенных.

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