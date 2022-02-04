Внаслідок пожежі в стамбульській в'язниці щонайменше 20 ув'язнених були госпіталізовані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. В п'ятницю у в'язниці Стамбула спалахнула пожежа, внаслідок якої 20 ув'язнених та один тюремний наглядач були госпіталізовані через отруєння димом, повідомив міністр юстиції Туреччини, передає УНН.
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Причина пожежі у в'язниці Померти в азіатській частині міста наразі не відома.
Ув'язнені в турецьких в'язницях у минулому підпалювали матраци та інші постільні речі на знак протесту проти умов утримання.
Як повідомляє державне агентство Anadolu, до в'язниці було направлено кілька пожежних машин, зокрема із сусідніх районів.
Телекомпанія HaberTurk повідомила, що жоден із ув'язнених не перебуває у тяжкому стані.
Співробітники в'язниці спочатку намагалися загасити пожежу, яка спалахнула в одній із палат, але були змушені викликати пожежників, коли ситуація вийшла з-під їхнього контролю. Ув'язнених евакуювали до іншого ізолятора.
Родичі та друзі ув'язнених зібралися біля входу до в'язниці, щоб дізнатись новини про своїх близьких, повідомляє HaberTurk.
Згідно з інформацією на сайті, в'язниця розрахована на 1000 ув'язнених.