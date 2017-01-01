В результате пожара на пароме в Индонезии погибли более 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. По меньшей мере 23 человека погибли и 17 пропали без вести в результате пожара на деревянном пароме в Индонезии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Вблизи порта столицы Индонезии Джакарты в воскресенье, 1 января, загорелся паром, который переправлял на один из островов страны около 230 пассажиров. В результате пожара погибли по меньшей мере 23 человека, еще 17 человек числятся пропавшими без вести.
В общем 194 пассажирам удалось спасти. 22 пострадавших доставили в больницы.
Как сообщал УНН, у берегов Индонезии загорелся паром .