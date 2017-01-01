Внаслідок пожежі на поромі в Індонезії загинули понад 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Щонайменше 23 особи загинули і 17 зникли безвісти внаслідок пожежі на дерев'яному поромі в Індонезії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Поблизу порту столиці Індонезії Джакарти в неділю, 1 січня, загорівся пором, який переправляв до одного з островів країни близько 230 пасажирів. Унаслідок пожежі загинуло щонайменше 23 особи, ще 17 осіб вважаються такими, що зникли безвісти.
Загалом 194 пасажирам вдалося врятувати. 22 потерпілих доправили до лікарень.
Як повідомляв УНН, біля берегів Індонезії загорівся пором.