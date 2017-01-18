В результате пожара в Донецкой области погибла женщина и пострадал ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В результате пожара, произошедшего в жилом доме в Донецкой области, погибла женщина, а пятилетний мальчик получил ожоги. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Донецкой области.
Вчера в 20:08 к спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: г. Мариуполь, Центральный район, ул. Нововосточная.
На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар происходит внутри одноэтажного жилого дома. Во время тушения пожара и проведения разведки спасатели обнаружили в кухне на полу тело женщины без признаков жизни (1952 г. р.). Также на месте пожара пожарные обнаружили мальчика 2011 г. р., которого госпитализировали в Городскую больницу № 3 города Мариуполя с предварительным диагнозом - ожог правой руки второй степени.
Пожарные локализовали пожар в 20:58, а ликвидировали - в 22:22. Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами.