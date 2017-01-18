Внаслідок пожежі на Донеччині загинула жінка та постраждала дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Внаслідок пожежі, яка сталася у житловому будинку на Донеччині, загинула жінка, а п’ятирічний хлопчик отримав опіки. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Донецькій області.
Вчора о 20:08 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку за адресою: м. Маріуполь, Центральний район, вул. Новосхідна.
На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа відбувається всередині одноповерхового житлового будинку. Під час гасіння пожежі та проведення розвідки рятувальники виявили в кухні на підлозі тіло жінки без ознак життя (1952 р. н.). Також на місці пожежі вогнеборці виявили хлопчика 2011 р. н., якого госпіталізували до Міської лікарні № 3 міста Маріуполя з попереднім діагнозом — опік правої руки другого ступеня.
Вогнеборці локалізували пожежу о 20:58, а ліквідували — о 22:22. Причина пожежі встановлюється відповідними фахівцями.