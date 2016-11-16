В результате пожара в Черкасской области погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В результате пожара в Черкасской области погиб 35-летний мужчина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Черкасской области.
Вчера, 15 ноября в 19:15 в селе Свыдивок, на улице Партизанской возник пожар в жилом доме.
Хозяин, вернувшись домой, заметил густой черный дым, выходивший из окон собственного дома. Мужчина сразу вошел в задымленное здание и вынес на свежий воздух без сознания 35-летнего сына и его 55-летнего товарища.
После оказания населением первой медицинской помощи, старшего из пострадавших удалось вернуть к жизни, зато сына хозяина, несмотря на попытки односельчан, а затем и работников скорой медицинской помощи спасти не удалось.
Пожарные подразделения на ликвидацию возгорания не вызывались.
Причиной пожара стала неосторожность при курении сына хозяина.