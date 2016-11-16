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15 марта, 19:03 • 111147 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155000 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130563 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123613 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108774 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103526 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100129 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В результате пожара в Черкасской области погиб мужчина

В результате пожара в Черкасской области погиб мужчина

Киев • УНН

 • 6648 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В результате пожара в Черкасской области погиб 35-летний мужчина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Черкасской области.

Вчера, 15 ноября в 19:15 в селе Свыдивок, на улице Партизанской возник пожар в жилом доме.

Хозяин, вернувшись домой, заметил густой черный дым, выходивший из окон собственного дома. Мужчина сразу вошел в задымленное здание и вынес на свежий воздух без сознания 35-летнего сына и его 55-летнего товарища.

После оказания населением первой медицинской помощи, старшего из пострадавших удалось вернуть к жизни, зато сына хозяина, несмотря на попытки односельчан, а затем и работников скорой медицинской помощи спасти не удалось.

Пожарные подразделения на ликвидацию возгорания не вызывались.

Причиной пожара стала неосторожность при курении сына хозяина.

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