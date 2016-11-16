Внаслідок пожежі на Черкащині загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Внаслідок пожежі на Черкащині загинув 35-річний чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Черкаській області.
Вчора, 15 листопада о 19:15 у селі Свидівок, на вулиці Партизанській виникла пожежа в житловому будинку.
Господар, повернувшись додому, помітив густий чорний дим, що виходив із вікон власного будинку. Чоловік відразу зайшов до задимленого будинку і виніс на свіже повітря непритомними 35-річного сина та його 55-річного товариша.
Після надання населенням першої медичної допомоги, старшого із потерпілих вдалось повернути до життя, натомість, сина господаря, попри намагання односельців, а згодом і працівників швидкої медичної допомоги врятувати не вдалося.
Пожежні підрозділи на ліквідацію загорання не викликалися.
Причиною пожежі стала необережність під час куріння сина господаря.