В результате перестрелки в центре Киева погиб человек, еще двое ранены - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня в центре Киева в районе улицы Пушкинской произошла стрельба, в результате которой погиб бизнесмен, еще двое ранены. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
"Возле Премьер Паласа расстреляли сегодня, один погиб на месте от выстрелов в голову и есть двое раненых", - сообщил собеседник агентства.
По нашей информации, погибший мужчина был известным бизнесменом.
Как сообщал УНН, 23 марта в Киеве в районе улицы Пушкинской произошло вооруженное нападение на двух человек.