В результате перестрелки в центре Киева погиб человек, еще двое ранены - источник

"Возле Премьер Паласа расстреляли сегодня, один погиб на месте от выстрелов в голову и есть двое раненых", - сообщил собеседник агентства.

По нашей информации, погибший мужчина был известным бизнесменом.

Как сообщал УНН, 23 марта в Киеве в районе улицы Пушкинской произошло вооруженное нападение на двух человек.