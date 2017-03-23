Внаслідок перестрілки в центрі Києва загинула людина, ще двох поранено — джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні в центрі Києва в районі вулиці Пушкінської сталася стрілянина, внаслідок якої загинув бізнесмен та ще двох поранено. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
“Біля Прем’єр-палацу розстріляли сьогодні, один загинув на місці від пострілів у голову і є двоє поранених”, — повідомив співрозмовник агентства.
За нашою інформацією, загиблий чоловік був відомим бізнесменом.
Як повідомляв УНН, 23 березня у Києві в районі вулиці Пушкінської стався збройний напад на двох осіб.