Внаслідок перестрілки в центрі Києва загинула людина, ще двох поранено — джерело

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні в центрі Києва в районі вулиці Пушкінської сталася стрілянина, внаслідок якої загинув бізнесмен та ще двох поранено. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

“Біля Прем’єр-палацу розстріляли сьогодні, один загинув на місці від пострілів у голову і є двоє поранених”, — повідомив співрозмовник агентства.

За нашою інформацією, загиблий чоловік був відомим бізнесменом.

Як повідомляв УНН, 23 березня у Києві в районі вулиці Пушкінської стався збройний напад на двох осіб.

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