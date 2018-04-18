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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате вражеского обстрела под Торецком пострадал пенсионер

Киев • УНН

 • 10955 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. В поселке Новгородском пенсионер 1940 года рождения госпитализирован с пулевым ранением руки. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

В результате вражеского обстрела под Торецком пострадал пенсионер

"Сегодня, около 15:30, мужчина получил ранение, находясь на собственном дворе. По предварительной информации, боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия", - отметили в пресс-службе Бахмутского отделения полиции.

Раненого госпитализировали в больницу города Торецк. Начато расследование по ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, боевики на пункте пропуска "Оленевка" ранили гражданскую женщину, которая ожидала на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украине территории.

Также сообщалось, что 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции.

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