В результате вражеского обстрела под Торецком пострадал пенсионер

"Сегодня, около 15:30, мужчина получил ранение, находясь на собственном дворе. По предварительной информации, боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия", - отметили в пресс-службе Бахмутского отделения полиции.

Раненого госпитализировали в больницу города Торецк. Начато расследование по ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, боевики на пункте пропуска "Оленевка" ранили гражданскую женщину, которая ожидала на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украине территории.

Также сообщалось, что 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции.