Внаслідок ворожого обстрілу під Торецьком постраждав пенсіонер
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. В селищі Новгородському пенсіонер 1940 року народження госпіталізований з кульовим пораненням руки. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"Сьогодні, близько 15:30, чоловік отримав поранення, знаходячись на власному подвір’ї. За попередньою інформацією, бойовики обстріляли населений пункт зі стрілецької зброї", - зазначили у прес-службі Бахмутського відділу поліції.
Пораненого госпіталізовано в лікарню міста Торецьк. Розпочато розслідування за ч.1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, бойовики на пункті пропуску "Оленівка" поранили цивільну жінку, яка очікувала на автобусній зупинці на тимчасово непідконтрольній Україні території.
Також повідомлялося, що 17 квітня під обстріл потрапив автобус, що перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції.