Вследствие непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов в 6 областях

“В ночь с 9 на 10 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 129 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская — 51, Черниговская — 32, Сумская — 26 Житомирская — 16, Донецкая — 3 и Волынская — 1”, — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, по Киеву и области объявили штормовое предупреждение.

Ранее, по состоянию на 9 августа, в результате осложнения погодных условий в Украине без света остались более 200 городов и сел.