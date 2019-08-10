Внаслідок негоди в Україні знеструмило 129 населених пунктів у 6 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В ніч з 9 на 10 серпня внаслідок негоди (дощів, гроз та поривів вітру) знеструмило 129 населених пункти у 6 областях: Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Донецькій та Волинській. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ДСНС.
“В ніч з 9 на 10 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 129 населених пунктів у 6 областях, а саме: Київська — 51, Чернігівська — 32, Сумська — 26, Житомирська — 16, Донецька — 3 та Волинська — 1”, — йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Нагадаємо, по Києву та області оголосили штормове попередження.
Раніше, станом на 9 серпня, внаслідок ускладнення погодних умов в Україні без світла залишились понад 200 міст і сіл.