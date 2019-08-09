Штормове попередження оголосили по Києву та області

“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 серпня гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними синоптиків, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 серпня гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).