Штормове попередження оголосили по Києву та області
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Синоптики оголосили штормове попередження по Києву та області, очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 серпня гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцям на наступному тижні обіцяють зниження температури і дощі
Крім того, за даними синоптиків, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 серпня гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).