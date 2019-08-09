Штормовое предупреждение объявили по Киеву и области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Синоптики объявили штормовое предупреждение по Киеву и области, ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайший час и до конца дня 9 августа гроза, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня 9 августа гроза, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).