В результате непогоды в Винницкой области перевернулись четыре грузовика

В частности, первым в кювет попал грузовик в с. Махнивка, Козятинского района. Очередное ДТП произошло на автомобильной дороге "Кременец - Белая Церковь" тоже в Козятинском районе, в течение дня две фуры там также слетели с трассы.

Также съехал в кювет грузовик, перевозивший опасный груз, возле села Пултивцы Винницкого района. Как сообщает рота ДПС Винницкой области, цистерна была пустой.

Напомним, возле Хмельницкого водители грузовиков в знак протеста перекрыли дорогу.