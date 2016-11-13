В результате непогоды в Винницкой области перевернулись четыре грузовика
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 13 ноября. УНН. За полдня из-за снегопадов в Винницкой области четыре грузовика попали в ДТП. Об этом говорится на официальной странице роты ДПС в Винницкой области, передает УНН со ссылкой на УНН-Центр.
В частности, первым в кювет попал грузовик в с. Махнивка, Козятинского района. Очередное ДТП произошло на автомобильной дороге "Кременец - Белая Церковь" тоже в Козятинском районе, в течение дня две фуры там также слетели с трассы.
Также съехал в кювет грузовик, перевозивший опасный груз, возле села Пултивцы Винницкого района. Как сообщает рота ДПС Винницкой области, цистерна была пустой.
Напомним, возле Хмельницкого водители грузовиков в знак протеста перекрыли дорогу.