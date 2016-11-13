Внаслідок негоди на Вінниччині перекинулися чотири вантажівки
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. За півдня через снігопади на Вінниччині чотири вантажівки потрапили у ДТП. Про це йдеться на офіційній сторінці роти ДПС у Вінницькій області, передає УНН із посиланням на УНН-Центр.
Зокрема першою у кювет потрапила вантажівка в с. Махнівка, Козятинський району. Чергові ДТП сталися на автомобільній дорозі “Кременець — Біла Церква” теж у Козятинському районі, протягом дня дві фури там також злетіли з траси.
Також з’їхала в кювет вантажівка, яка перевозить небезпечний вантаж, біля села Пултівці Вінницького району. Як повідомляє Рота ДПС Вінницької області, цистерна була порожня.
Нагадаємо, поблизу Хмельницького водії вантажівок на знак протесту перекрили дорогу.