Вследствие жуткого ДТП во Львовской области погиб человек

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В субботу ночью в 23:51 вблизи с.Давидов Пустомыстовского района на трассе “Львов-Рогатин” произошло страшное ДТП, в котором один человек погиб и трое были травмированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

“25 марта в 23:51 вблизи с.Давидов Пустомытовского района на автодороге „Львов — Рогатин“ водитель легкового автомобиля BMW 316, 1993 года рождения, житель г.Львов, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия 1 (один) человек погиб и 3 (три) травмированы, а именно: водитель получил травмы, после осмотра отпущен домой; пассажир, 1991 года рождения, житель г.Львов, после осмотра отпущен домой; пассажир, 1990 года рождения, житель г.Львов, после осмотра отпущен домой; пассажир, 1991 года рождения, жительница Львова в результате полученных травм скончалась на месте происшествия”, — говорится в сообщении.

В результате происшествия автомобиль загорелся и сгорел полностью.

Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия не обнаружены. Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.

Напомним, в Киеве автомобиль скорой помощи перебросил легковушу и скрылся с места происшествия.

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