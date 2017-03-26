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Внаслідок моторошної ДТП на Львівщині загинула людина

Внаслідок моторошної ДТП на Львівщині загинула людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. В суботу вночі о 23:51 поблизу с.Давидів Пустомистівського району на трасі "Львів-Рогатин" сталася страшна ДТП, в якій одна людина загинула та троє травмувалися. Про це УНН повідомляє із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"25 березня о 23:51 год. поблизу с.Давидів Пустомитівського району на автодорозі "Львів – Рогатин" водій легкового автомобіля BMW 316, 1993 року народження, житель м.Львів, зʼїхав в кювет та перекинувся. Внаслідок події 1 (одна) особа загинула та 3 (три) травмовано, а саме: водій, отримав травми, після огляду відпущений додому; пасажир, 1991 року народження, житель м. Львів, після огляду відпущений додому; пасажир, 1990 року народження, житель м.Львів, після огляду відпущений додому; пасажир, 1991 року народження, жителька м.Львів внаслідок отриманих травм померла на місці події", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок події автомобіль загорівся та згорів повністю.

Незадовільні дорожні умови, які могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди не виявлені. Причини події з'ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

Нагадаємо, у Києві автомобіль швидкої допомоги перекинув легковик і зник з місця пригоди.

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