Вследствие масштабного ДТП в Баварии погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Вследствие масштабного ДТП в Баварии погибли шесть человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Утром воскресенья, 1 января, на автобане A7 столкнулись сразу 11 транспортных средств - восемь легковых автомобилей и три грузовика. В результате столкновений погибли шесть человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.
Восемь пострадавших нуждались в стационарной медицинской помощи, поэтому их доставили в больницу, сообщает местная полиция.
По информации полицейских, пятеро погибших ехали в одном автомобиле, который разбился вдребезги. Тело шестого погибшего обнаружили в автомобиле, который столкнулся с полуприцепом.
Авария привела к блокированию на отрезке автобана между Бад Грененбахом и Ворингеном.
Как сообщал УНН, сегодня в Киеве, на улице Вадима Гетьмана, водитель "Славуты" на высокой скорости вылетел с дороги на остановку общественного транспорта и врезался в столб, погибла пассажирка .